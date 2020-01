Castex: los robos no cesan y desde la comisaría no los informan; ahora en la localidad hay robos a mano armada

Mientras el sub comisario David Bazán está de licencia y el oficial sub inspector Claudio Oses está a cargo de la departamental, una seguidilla de robos en la localidad encendió la alerta de los y las castenses.

Días atrás ladrones habrían intentado asaltar a una motociclista, a quien amenazaron con un arma blanca. Según pudo saber este diario de manera extra oficial, la mujer circulaba por una avenida cuando dos personas la abordaron para indicarle que pare porque tenía la rueda de atrás pinchada. Cuando lo hizo, inmediatamente sacaron un cuchillo para asaltarla, por lo que comenzó a gritar y los sujetos se dieron a la fuga sin poder concretar el robo.

La víctima se acercó a hacer la denuncia a la comisaría, pero le tomaron una exposición. De acuerdo a fuentes dignas de crédito, es muy común que efectivos eviten tomar denuncias, y una de las razones tiene que ver con que los jefes no quieren que queden estadísticas de delitos de robos en la localidad.

Otro caso. Un hecho similar habría ocurrido en las últimas horas cuando tres personas encapuchadas asaltaron con un arma blanca a una mujer en la avenida Las Banderas. Sólo lograron robarle la ínfima suma de $200.

Lo que sorprende es que, si no es por comentarios entre vecinos, en los comercios y en la calle, los y las ciudadanas de Castex no tienen otra forma de informarse –o más bien enterarse- de estos hechos de inseguridad, ya que desde la comisaría no los hacen públicos a no ser que sean esclarecidos. Como si fuera poco, al ser consultado por este medio el oficial sub inspector Claudio Oses dijo no estar al tanto de tales situaciones y pidió «colaboración» para que le brindan cualquier información de este tipo así se entera.

El deber de informar

Mientras se destinan recursos y efectivos policiales para operativos de tránsito (los cuales, según sostienen, sirven para combatir el delito) los robos a mano armada no dan respiro. Desde este diario digital buscamos comunicarle a la sociedad estos sucesos, ya que desde la comisaría cuando no los esconden, los niegan.